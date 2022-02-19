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المقنّع الذي روّع سكان طرابلس في قبضة «المعلومات»

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 19 - فبراير - 2022 11:26 صباحًا
مقنع طرابلس

مقنع طرابلس

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرأس المدبّر لعمليات سرقة وسلب بقوّة السلاح، خ. ح. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني) في التبّانة – طرابلس، حيث نفّذت الشعبة كميناً محكماً وتمكّنت من توقيفه، وضبطت مسدّسه الحربيّ، ودراجته الآلية التي يستخدمها في عمليات السلب، وقناعاً مخبّأ داخل الدراجة، و3 هواتف خلوية مسلوبة.

والموقوف هو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ومخدّرات، ومن المطلوبين الخطرين، ومسلّح بصورة دائمة، بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

وبالتحقيق معه اعترف أنه نفّذ أكثر من 17 عملية سلب وسرقة في أماكن متفرقة من مدينة طرابلس وضواحيها، كما اعترف بتعاطي المخدّرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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