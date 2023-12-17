الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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المكاري أبرق مُعزياً بوفاة أمير الكويت

منذ 16 دقيقة
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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أبرق وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري إلى نظيره وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري، مُعزياً بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وجاء في البرقية:

“ببالغ الحزن والأسى تبلّغنا نبأ وفاة صاحب السمو، أمير دولة الكويت، المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي برحيله يفتقد العالم العربي قامة استثنائيّة أحبّت لبنان وساندته في المحافل الدوليّة، وكرّست نفسها لبناء جسور التواصل بين الدول العربية، لما فيه خيرها ومنعتها واستقرارها”.

وأضافت البرقية: “نتوجّه لمعاليكم ولسائر أعضاء الحكومة وللشعب الكويتي الشقيق والحبيب بخالص العزاء، سائلين الله أن يلهمكم الصبر والسلوان، وأن يتغمّد الراحل بواسع رحمته، وأن يحفظ الكويت وأهلها تحت قيادة حامل الأمانة سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح”.

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