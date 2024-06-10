المكاري التقى وفداً من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك.. اليكم التفاصيل

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، وفداً من نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك برئاسة النقيب باتريك ناكوزي يرافقه نائب الرئيس علي كمال الدين، الدكتور حليم الشويري وبشير نصر.

بعد اللقاء، قال ناكوزي: “إن هدف اللقاء مع وزير الاعلام زياد مكاري هو توجيه دعوة لحضور ورعاية غداء تكريمي للاعلاميين وشهداء الاعلام اللبناني، بدعوة من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان والذي حدد موعده في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء في 3 تموز المقبل في فندق الهيلتون”.

وأضاف: “كما تطرقنا مع الوزير مكاري الى مواضيع تخص النقابة”.