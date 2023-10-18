المكاري: الدول الغربية دفنت رأسها تحت ركام غزة الجريحة

اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، عبر منصة “إكس”، أنّ “إسرائيل المغتصِبة تثبت لنا كلّ يوم أنّها آلة قتل مجرمة وبلا رحمة، لا تحترم مقدّسات، ولا تقيم وزنًا للحرمات، أما ضرب القانون الدولي بعرض الحائط فحدّث ولا حرج”.

المكاري أضاف: “للأسف دول العالم الغربي التي تنظّر بحقوق الإنسان، دفنت رأسها تحت ركام غزة الجريحة متناسية أن الصمت عن الجريمة جريمة”.

إسرائيل المغتصِبة تثبت لنا كلّ يوم أنّها آلة قتل مجرمة وبلا رحمة، لا تحترم مقدّسات، ولا تقيم وزناً للحرمات، أما ضرب القانون الدولي بعرض الحائط فحدّث ولا حرج.

للأسف دول العالم الغربي التي تنظّر بحقوق الإنسان، دفنت رأسها تحت ركام #غزة الجريحة متناسية أن الصمت عن الجريمة جريمة. — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) October 17, 2023