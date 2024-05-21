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المكاري بحث ونائب رئيس مجلس الوزراء اليوناني في شؤون إعلامية

منذ ساعة واحدة
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس

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التقى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، في مقر الحكومة اليونانية في اثينا، في حضور مديرة مكتب التخطيط الاستراتيجي الدولي والاتصالات لدى رئيس الوزراء أرستوتيليا بيلونيس، سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو، سفير لبنان في اليونان غادي الخوري، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان رانيا عبد الله.

وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون إعلامية وامكان التعاون في ملف ارشيف “تلفزيون لبنان” مع التلفزيون الرسمي اليوناني.

كذلك، كان عرض لملف النازحين السوريين ولقاء رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب في قصر مكسيموس.

وأكد المكاري وماريناكيس المستوى الممتاز للعلاقات اليونانية – اللبنانية.

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