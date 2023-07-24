الأثنين 6 محرم 1445 ﻫ - 24 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المكاري بعد مجلس الوزراء: التمديد لسلامه لم يطرح وسيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة

منذ 46 دقيقة
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

A A A
طباعة المقال

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أن التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن نواب الحاكم طلبوا توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وطالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

كما كشف أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أكد أن الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام.

ولفت المكاري إلى أن لدينا 48 ساعة دقيقة والاجتماعات مستمرة واجتماع نواب الحاكم مع ميقاتي اليوم كان ايجابيا وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة.

وفي سياق آخر، أوضح المكاري أن موضوع الموازنة لم يأخذ وقتا طويلا بالنقاش داخل الحكومة، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وتقديم اقتراحات وملاحظات من قبل الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية.

كما أبدى المجلس عدم ممانعته متابعة وزير المهجرين شرف الدين اجتماعات اللجنة المكلفة لتنظيم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

    المزيد من أخبار لبنان

    عصام شرف الدين
    بالفيديو - بعد وصفه ب "الحشري" شرف الدين لبو حبيب: انت "أبو علكي"
    طقس حار - تعبيرية
    الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
    مستشفى الشيخ راغب حرب
    ما حقيقة نقل عشرات حالات التسمم في النبطية الى المستشفى؟

    الأكثر قراءة

    الشيف الشهير بوراك أوزدمي
    بعد أزمته مع والده.. أول ظهور للشيف بوراك يشعل مواقع التواصل
    الذرة- تعبيرية
    للنساء.. فوائد "خارقة" لشعر الذرة
    أوميغا 3 من العناصر الضرورية لبناء جسم الإنسان
    فوائد مذهلة لـ "أوميغا 3" للحفاظ على صحة الرئتين