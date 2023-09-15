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المكاري: دخلنا في مرحلة خطرة

منذ ساعة واحدة
زياد المكاري

زياد المكاري

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كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري على منصة “اكس”: “من بعلبك التي تربطني بأهلها أطيب العلاقات، شددت على انه لا يمكننا أن نعيش من دون دولة لأن ذلك يوصل بنا إلى الفوضى وغياب العدالة. واشرت الى اننا دخلنا في مرحلة خطرة في ما يتعلق بموضوع النزوح السوري، ويجب انهاء هذا الوضع الشاذ وانعكاساته على بناء البلد. كما أكدت أنه على الرغم من الهجرة يبقى المهاجر متعلقاً ببلده وصاحب الدعوة السيد مصطفى ناصر اكبر مثال على ذلك بحفاظه على إرثه، فندق الخوام، على امل ان يحتذي الجميع به لا سيما في هذه الظروف الدقيقة”.

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