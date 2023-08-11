المكاري شكر موظفي تلفزيون لبنان: عهدنا متابعة كل الخطوات لضمان حقوقكم

توجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، بـ”الشكر الجزيل الى الموظفين في تلفزيون لبنان واعضاء النقابة والمديرين الذين اعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، واطلقوا عجلة العمل فيه من جديد”، قائلاً: “وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها”.

وذلك بعد أن اعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان ان ” اللبنانيون عامة وموظفو تلفزيون لبنان خاصة ذهلوا بقرار وزير الاعلام زياد المكاري هذا الصباح بوقف بث التلفزيون الرسمي رداً على اضراب نقابة الموظفين المحق، واحتجاجاً على عدم حصولهم على مستحقاتهم منذ العام 2021.

وحتى اليوم إن النقابة المؤتمنة على حقوق الموظفين ومصلحتهم ترفض رفضاً قاطعاً اي مسّ ببث تلفزيون لبنان وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية.

وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم إلا انها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب.

اولاً، “يا معالي الوزير نحن لسنا هواة اضراب والمشكلة معك ليست شخصية ،انما تكمن المشكلة في عدم الحصول على حقوقنا منذ أكثر من عامين اما تصويرها على انها صراع بين المديرين فهذا امر مجافٍ للحقيقة، إن النقابة التي تشدد على ان محركها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين تؤكد على الاستمرار بقرار الاضراب وتثمن الوحدة واللحمة التي اظهرها الموظفون من أجل صون حقوقهم وحماية شاشتهم”.