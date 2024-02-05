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المكاري عرض مع سفير الجزائر لسبل التعاون المُرتقب

منذ 41 دقيقة
وزير الاعلام في زياد المكاري والسفير الجزائري رشيد بن باقي

وزير الاعلام في زياد المكاري والسفير الجزائري رشيد بن باقي

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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، السفير الجزائري رشيد بن باقي مع وفد من التلفزيون الجزائري، في حضور مدير قاعة المراسلين الأجانب في الوزارة محمد ملي، وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الاعلامية منها.

وأبدى السفير الجزائري سعادته للقاء وزير الاعلام مؤكداً “متانة العلاقة بين الجزائر ولبنان، وخصوصاً أن المكاري يعطي أهمية كبيرة للعلاقة بين البلدين خصوصا في مجال الاعلام”.

وأشار إلى أنه “يتمّ التحضير لتنظيم برنامج تعاون وتبادل للخبرات ولاسيما أن الاعلام اللبناني معروف بالقوة والكفاءة وكذلك الاعلام الجزائري، وأن تضافر الجهود وتبادل الخبرات تعطي قيمة إضافية لإعلام البلدين ليكونا في خدمة قضايا البلدين والشعبين”.

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