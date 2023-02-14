الثلاثاء 23 رجب 1444 ﻫ - 14 فبراير 2023 |
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المكاري عن مروان نجار: قاوم وبقي يكتب وينتج

منذ ساعة واحدة
وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري

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غرّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر حسابه على “تويتر”: “رحل الكاتب والمنتج ‎مروان نجار الذي سلك مسيرة نجاح من الكورة إلى العالم الدرامي الكبير، ملتحقًا بشقيقه رمزي وكبار الفن اللبناني”.

وأضاف المكاري: “حين تعب أهل المسرح في الحرب بقي مسرحه مشرعًا وحين غاب الإنتاج اللبناني المحلي قاوم وبقي يكتب وينتج. كل التعازي لأرملته فريال وأولاده رنا ولمى وزياد”.

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