المكاري عن مروان نجار: قاوم وبقي يكتب وينتج

غرّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر حسابه على “تويتر”: “رحل الكاتب والمنتج ‎مروان نجار الذي سلك مسيرة نجاح من الكورة إلى العالم الدرامي الكبير، ملتحقًا بشقيقه رمزي وكبار الفن اللبناني”.

وأضاف المكاري: “حين تعب أهل المسرح في الحرب بقي مسرحه مشرعًا وحين غاب الإنتاج اللبناني المحلي قاوم وبقي يكتب وينتج. كل التعازي لأرملته فريال وأولاده رنا ولمى وزياد”.

رحل الكاتب والمنتج #مروان_نجار الذي سلك مسيرة نجاح من الكورة الى العالم الدرامي الكبير ملتحقاً بشقيقه رمزي وكبار الفن اللبناني.

حين تعب أهل المسرح في الحرب بقي مسرحه مشرعاً وحين غاب الانتاج اللبناني المحلي قاوم وبقي يكتب وينتج.

كل التعازي لارملته فريال واولاده رنا ولمى وزياد. pic.twitter.com/ZJpQuBEPG7 — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) February 14, 2023