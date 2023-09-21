المكاري: قريبًا ستسمع شريحة من اللبنانيّين أخبار البلد بعيونها

كتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، على حسابه عبر منصّة “إكس”: “سعدت برعايتي لقاء إعلاميًا من تنظيم جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية حول تاريخها، إنجازاتها ورؤيتها”.

وأضاف: “شددت على أن المقاصد مدرسة بالمحبة والإنسانية والعطاء، والأهم أنها مدرسة بالوطنية. كما شكرت المقاصد على الهبة المالية التي قدمتها إلى تلفزيون لبنان والتي أتاحت شراء معدات وتوظيف مترجمين، ستسمح باستحداث نشرة أخبار للصم، فبفضل عكازات المقاصد التي سنتكىء عليها سيكون هناك قريبًا نشرات أخبار وستسمع شريحة من اللبنانيين أخبار البلد بعيونها”.

سعدت برعايتي لقاء اعلاميا من تنظيم جمعية #المقاصد_الخيرية_الإسلامية حول تاريخها، إنجازاتها ورؤيتها. شددت على ان المقاصد مدرسة بالمحبة والانسانية والعطاء، والاهم انها مدرسة بالوطنية.

كما شكرت المقاصد على الهبة المالية التي قدمتها الى #تلفزيون_لبنان والتي اتاحت شراء معدات وتوظيف… pic.twitter.com/Hb3FkNSLUb — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) September 21, 2023