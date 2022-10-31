المكاري: لتفعيل التعاون مع الجامعات

اجتمع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال “زياد المكاري” مع عمداء كليات الاعلام ومديريها ورابطة اكاديميي الاعلام، في حضور المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، في القاعة العامة في الوزارة.

وعرض المكاري لنشاطات الوزارة وتفعيل التعاون بين الوزارة والجامعات على صعيد:

1- افساح المجال لطلاب كليات الاعلام للتدريب في مختلف مديريات الوزارة ووسائل اعلامها وتلفزيون لبنان.

2- افساح المجال لطلاب كليات الاعلام للمشاركة في البرامج الاذاعية والتلفزيونية في مجال التقديم والإخراج والإنتاج والتحرير والغرافيك ديزاين.

3- مشاركة طلاب الجامعات في البرامج الشبابية التي سوف تنفذ بالتعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة والاخبار الزائفة وخطاب الكراهية وحق الوصول الى المعلومات والحوار الوطني الخ..

4- إشراك كليات التوثيق والسمعي – البصري في مشروع حفظ ورقمنة وتثمين أرشيف إذاعة لبنان والوكالة الوطنية للاعلام والمنشورات اللبنانية وتلفزيون لبنان.

5- إدخال مواضيع التحقق من الاخبار الزائفة ومكافحة خطاب الكراهية وحق الوصول الى المعلومات ضمن المناهج التعليمية.

6- إمكان استفادة الطلاب من دورات تدريبية حول هذه المواضيع تنظمها وزارة الاعلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو.

7- تعيين لجنة مصغرة لمتابعة التعاون في كل هذه المواضيع وغيرها.

ولفت المكاري إلى أن “هناك أزمة على مستوى الكادر البشري في وزارة الاعلام بسبب عدم وجود إمكان توظيف عناصر جديدة لسببين: أولهما الموضوع المادي، وثانيهما قرار مجلس الوزراء عدم التوظيف ما تسبب بترهل الجسم الوظيفي وعدم قدرته على مواكبة التطورات والأحداث. وحيال هذا الواقع، ارتأينا إطلاق مشروع تعاون مع طلاب وخريجي كليات الاعلام لحل هذه الأزمة بشكل أن يحمل هذا المشروع الإفادة لنا كوزارة ولكم كطلاب”.

كما عرض للانجازات التي تحققت في الوزارة والمشاريع المقرر تنفيذها، وقال: “الأهم هو أننا حافظنا على أرشيف وزارة الاعلام من تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام ومركز الدراسات ونحن نفتخر أننا نملك أهم وأغنى أرشيف لتلفزيون لبنان في الشرق الأوسط من أفلام وصور ومقابلات ودراسات”، مشيرا الى أن “هناك قرارات سابقة في الوزارة لحفظه وترقيمه وتنظيمه وذلك قبل تسلمي الوزارة”.