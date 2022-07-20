عقد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا الحكومية، فاستقبل وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري مع وفد الوزارة ضم: المدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحة، مدير “الوكالة الوطنية للاعلام” زياد حرفوش، مديرة البرامج في الاذاعة اللبنانية ريتا نجيم، رئيس دائرة الصيانة في الاذاعة علي جباوي ورئيس شؤون المالية فادي عليان.

اثر اللقاء، قال الوزير المكاري: “وضع البلد ليس بخير والخزينة ليست بخير أيضا والاضرابات أينما كان، وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها وزارة الإعلام منذ انشائها، على الرغم من كل ما مر في تاريخها”.

أضاف: “لقد وعدنا الموظفين في الاجتماع الذي عقدناه باعطائنا أسبوعا للتوصل الى حل، وانبثق عن هذا الاجتماع لجنة شاركت معنا في اللقاء مع دولة الرئيس ميقاتي حيث عرضنا له كل شيء. ان وضع الوزارة وموظفيها يشبه وضع موظفي الدولة اللبنانية أينما كان، هناك اجتماعات مكثفة مع المديرين العامين ومع مجلس الخدمة المدنية، في انتظار اقرار الموازنة التي يمكن ان يتم الثلثاء المقبل”.

وتابع المكاري: “أشار دولته الى العمل لتأمين سلفة في أسرع وقت للنقل، لنتمكن من الإستمرار الى حين ايجاد حل للجميع”.

واجتمع ميقاتي مع وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال العميد موريس سليم وتم في خلال اللقاء بحث في الاوضاع الأمنية.

واستقبل ميقاتي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ثم رئيس ادارة المناقصات جان العلية.