المكاري يبحث مع "مراسلين بلا حدود" في حرية الصحافيين وحمايتهم

استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، في مكتبه في الوزارة، وفداً من منظمة “مراسلين بلا حدود” ضم جوناثان داغر وريبيكا فينسينت، التي أشارت الى أن البحث مع وزير الاعلام تطرق الى “مركز حرية الصحافة الذي ستفتتحه المنظمة في بيروت غداً الخميس، بهدف تقديم الدعم للصحافيين الذين يقومون بتغطية الحرب في غزة وكذلك في لبنان والمنطقة، حيث سيقدم المركز الدعم اللوجستي والحماية للصحافيين”.

ولفتت الى أن “البحث تطرق ايضا، الى مواضيع تتعلق بحرية الصحافيين وحمايتهم، والتصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره “مراسلون بلا حدود” في أيار من كل عام، ومركز لبنان ضمن هذا التصنيف وكيفية تحسينه خلال السنوات المقبلة”.

وأشارت الى أن “الحديث تطرق الى الصحافيين الذين استشهدوا في جنوب لبنان وهم: عصام عبدالله وفرح عمر وربيع معماري وكيفية العمل من أجل تحقيق العدالة لهم”.