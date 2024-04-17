المكاري يتابع أوضاع الجنوب مع سفراء أميركا اللاتينية

إستقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري السفيرة اليونانية في لبنان ديسبينا كوكولوبولو وعرض معها للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والمستجدات الراهنة، اضافة الى نشاطات مشتركة بين الوزارة و السفارة اليونانية.

كما استقبل المكاري في مكتبه في الوزارة، وفداً من سفراء أميركا اللاتينية ضم سفراء الارجنتين: ماريا فيرجينيا رويز كينتار، الأورغواي كارلوس غيتو، البرازيل: آنا باتريسيا نيفيس تاناكا، وكولومبيا: لينا فانيسا فاريلا، وذلك في حضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة ومستشارة الوزير للشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف.

وقال المكاري إثر اللقاء: “للمرة الثانية يقوم وفد من سفراء أميركا اللاتينية بزيارتنا حيث تباحثنا في أوضاع الجنوب لاسيما وأن لديهم الوف الرعايا، مشيراً الى أن “من صلب عملهم المحافظة على رعاياهم في لبنان “.

وأكد المكاري أن “للزيارة طابعا رسميا، واتفقنا على أن يستمر التواصل بشكل رسمي لتزويدهم بالتقارير التي تصدرها خلية الأزمة بشكل دائم من أجل إرسالها إلى حكوماتهم وهذا من صلب عملهم”.

وأثنى المكاري على “العلاقة الطيبة مع سفراء أميركا اللاتينية”، منوهاً بـ”مواقفهم الداعمة للبنان إن كان على المستوى الديبلوماسي ام في المحافل الدولية “.

كما أكد “أن مسؤولية الحكومة اللبنانية كبيرة تجاه الرعايا وتجاه العلاقة الديبلوماسبة الجيدة”.

من جهة أخرى، كرم المكاري الكاتب انطوان غندور، في إطار برنامج “البوم الأصالة” الذي يعرض على شاشة تلفزيون لبنان، وسلمه درعاً تكريمية تقديراً لعطاءاته في صنع تاريخ لبنان، وذلك في حضور المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، والفنان موريس موصللي.