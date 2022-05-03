المكاري يستذكر سمير كسّاب

في اليوم العالمي لحرية الصحافة، غرّد وزير الاعلام زياد المكاري على حسابه عبر تويتر كاتبًا، “لأن ضحايا العمل الصحافي هم عماد وصدى حرية التعبير، نستذكر اليوم سمير كساب “.

وأعلن المكاري إطلاق جائزة “تكريماً له ودعماً لقضيته”.

وأرفق التغريدة بهاشتاغ، “الحقيقة مخطوفة حرروها”.

لأن ضحايا العمل الصحافي هم عماد وصدى حرية التعبير. نستذكر اليوم #سمير_كساب ونطلق جائزة تكريماً له ودعماً لقضيته. ⁧#اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة#الحقيقة_مخطوفة_حرروهاhttps://t.co/l7gp1KiH8U — Ziad T. Makary (@ZiadMakary) May 3, 2022