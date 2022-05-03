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المكاري يستذكر سمير كسّاب

3 - مايو - 2022
وزير الإعلام زياد مكاري

وزير الإعلام زياد مكاري

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في اليوم العالمي لحرية الصحافة، غرّد وزير الاعلام زياد المكاري على حسابه عبر تويتر كاتبًا، “لأن ضحايا العمل الصحافي هم عماد وصدى حرية التعبير، نستذكر اليوم سمير كساب “.

وأعلن المكاري إطلاق جائزة “تكريماً له ودعماً لقضيته”.

وأرفق التغريدة بهاشتاغ، “الحقيقة مخطوفة حرروها”.

 

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