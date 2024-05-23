المكاوي أوضح تحضيرات هيئة رعاية شؤون الحج: الأمور سائرة في الاتجاه الصحيح

رد رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد المكاوي في بيان توضيحي، على جريدة “نداء الوطن”، بالنسبة إلى التحضيرات التي تقوم بها الهيئة لإتمام موسم الحج للعام 1445هـ، جاء فيه:

“نشرت جريدتكم الزاهرة في عددها الصادر بتاريخ 22/5/2024 خبراً مجهول الكاتب تضمّن مغالطات حول التحضيرات التي تقوم بها هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة لإتمام موسم الحج للعام 1445هـ، وعملاً بقانون المطبوعات نأمل من جانبكم نشر البيان التوضيحي الصادر عن رئيس الهيئة القاضي محمد المكاوي التالي نصّه:

إن هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة مستمرة في خطواتها التنظيمية والتحضيرية لإتمام موسم الحج للعام 1445هـ وجهودها منصبّة حالياً على تأمين الخدمات الفضلى لحجّاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء هذه الفريضة الدينية دون أي عقبات، ويهمها أن توضح ما يلي:

أولاً: إن التنسيق مع شركة طيران الشرق الأوسط مستمر وموثق بمراسلات متتالية منذ أشهر تموز وتشرين الأول وكانون الأول 2023 وصولاً إلى شهري نيسان وأيار 2024 ويتركز البحث مع الشركة على تسيير عدة رحلات في اليوم الواحد مع تخصيص طائرات بالحجم الكبير لنقل الحجاج اللبنانيين في المواقيت التي تلائم حجوزات أماكن سكنهم المؤمنة في مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وكما جرت عليه العادة في المواسم السابقة، ونعمل حالياً على استصدار موافقة من السلطات السعودية لتتمكن شركة طيران الشرق الأوسط من تسيير رحلات إضافية تفادياً لإرهاق الحجاج بتكاليف سكن إضافية فيما لو تم نقلهم قبل أيام من تاريخ الحج، وللشركة الشكر والتقدير على التجاوب.

ثانياً: إن الترتيبات المتخذة في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان والجهود المبذولة من وزارة الحج والعمرة في المملكة أثمرت بإصدار التأشيرات المطلوبة للحجاج بعد إتمام كل التحضيرات الإدارية واللوجستية والتنظيمية المطلوبة، وكذلك فإن تواريخ سكن الحجاج اللبنانيين موثقة بعقود لا لبس فيها.

ثالثاً: إن الشركات اللبنانية المعتمدة لتنظيم رحلات الحج أبدت تجاوباً لافتاً في مواكبة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وتوعيتهم على الأنظمة والحقوق والواجبات الخاصة بهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بتعاون تام مع هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان عكس مقدار تحسّسهم بالمسؤولية.

إن هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة في لبنان حريصة كل الحرص على تمكين جميع الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وهي ساهرة للحيلولة دون حصول أي خلل، وتطمئن الجميع أن الأمور سائرة في الاتجاه الصحيح بعيداً من أي بلبلة أو تشويش”.