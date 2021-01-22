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المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات: التعدي على البلدية غير مقبول

22 - يناير - 2021
بلدية الشويفات

بلدية الشويفات

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صدر عن المكتب الإعلامي في بلدية مدينة الشويفات، بيان حول الإشكال الذي حصل في محلة دوحة الشويفات، حيث جرى اطلاق نار أدى الى تدخل القوى الأمنية:

واشار البيان الى انه “وخلال قيام شرطة بلدية مدينة الشويفات بدوريتها المعتادة وتوجيه الإنذارات وقمع المخالفات في مختلف أحياء المدينة، تطبيقا وتنفيذا لتدابير قرار التعبئة العامة، وحرصا على الإلتزام التام من قبل المواطنين منعا لإنتشار فيروس كورونا، حصل تلاسن في ما بين عناصر من الشرطة وأحد المواطنين في منطقة دوحة الشويفات وتطور الى اطلاق نار مما ادى الى تدخل القوى الأمنية”.

واضاف البيان: “يهم المكتب الإعلامي التوضيح أن البلدية لم تتقاعس يوما عن خدمة المواطنين من كافة أحياء المدينة دون التمييز بين مواطن وآخر ووفق امكاناتها، الا أن التعدي على البلدية غير مقبول جملة وتفصيلا، كما تضع هذا الإشكال في عهدة القوى الأمنية وما يظهره التحقيق لملاحقة المخلين بالأمن وسوقهم أمام المراجع المختصة”.

وذكرت البلدية ب” ضرورة التعاون معها وإلتزام التدابير الصادرة عن المراجع المختصة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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