بلبلة حول العلاقة بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية.. ومكتب ميقاتي يوضح!

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيان قال فيه: “نشر موقع” أساس ميديا” اليوم مقالاً يتعلق بالكتابين اللذين وجههما الرئيس ميقاتي إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي وجهاز أمن الدولة، التابع لرئاسة الحكومة، في شأن العناصر الأمنية والآليات العسكرية الموضوعة بتصرف شخصيات خلافا للقانون. وخلافا للرواية التي أوردها المقال، فإن الكتاب الموجه من الرئيس ميقاتي إلى الوزير مولوي هو إجراء عادي يأتي من ضمن المتابعات العادية لهذا الملف وتم تعميمه على الإعلام قبل ظهر الثلثاء الفائت، مثل سائر القرارات والتعاميم، أي قبل موعد إفطار “دار الأيتام الإسلامية”، بما يدحض”الرواية” التي أوردها المقال وربط توجيه الكتاب بعجقة سير خانقة علق بها موكب دولة الرئيس”.

وأضاف: “كما أن الكتاب الموجه إلى الوزير مولوي نص بوضوح على أنه الحاق بكتاب سابق يحمل الرقم 322/ص وتم إرساله بتاريخ 28-2-2024. أما في شأن الكتاب الموجه إلى المديرية العامة لامن الدولة، فهو شرح بشكل مفصل الأسباب والموجبات وحدد مهلة شهر لإعداد التقرير وإبلاغه إلى رئاسة الحكومة حسب الاصول. وقد تم إبلاغ الكتاب إلى أمن الدولة أيضا، حسب الأصول”.

وختم: “أما ما ورد في المقال المذكور عن خلاف واحتقان بين الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية فهو من نسج الخيال، فالعلاقة قائمة على الود والمحبة والاحترام وتراعى فيها الأصول والقواعد التي ترعى العمل الحكومي”.