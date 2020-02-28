المكتب الإعلامي لـ بهاء الحريري ينفي ما يتم تداوله عن التحضير لتظاهرات حاشدة في طرابلس

تظاهرات داعمة للشيخ بهاء الحريري.. هكذا تداولت مواقع إلكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي معلومات وأخبار تتحدث عن التحضير لتظاهرات في طرابلس شمال لبنان.

وقالت تلك المواقع والصفحات بأن تظاهرات حاشدة يتم تجهيزها في الأشهر المقبلة تأييداً للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري من أجل دعوته للدخول في المعترك السياسي.

وبعد أن أخذت تلك الأخبار والشائعات التي وصفها البعض بـ “شبه مؤكدة” صداها أصدر مكتب الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بيان نفي وجاء فيه ما يلي:

بيان صادر عن المكتب الإعلامي للشيخ بهاء الدين رفيق الحريري بتاريخ 28/02/2020

تناقلت بعض المواقع الإلكترونية نقلا عن مصادر وصفتها “بشبه المؤكدة” عن تحضيرات لتظاهرة شعبية حاشدة في مدينة طرابلس في شهر نيسان المقبل ، مؤيدة للشيخ بهاء الحريري لمطالبته بالدخول في الحقل السياسي لإنقاذ الطائفة من الانهيار .

يهم المكتب الإعلامي أن ينفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً ويأمل من كافة الوسائل الاعلامية توخي الدقة في نشر أي خبر او معلومة عن الشيخ بهاء الدين الحريري غير صادرة عن مكتبه الإعلامي، وذلك من اجل قطع الطريق امام الساعين لإثارة المناكفات بما يخدم اهدافهم.