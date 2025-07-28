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المكتب الاعلامي للنائب كنعان: لجنة المال ترتقب ان تقرّ قانون إصلاح المصارف اليوم

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 28 - يوليو - 2025 9:59 صباحًا
النائب ابراهيم كنعان

النائب ابراهيم كنعان

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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب ابراهيم كنعان البيان الآتي:”يرتقب أن تقر لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان اليوم، مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وهي التي تعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة الفرعية وتعديلاتها الساعة العاشرة قبل الظهر. وسيحضر المشروع الإصلاحي الهام كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأسبوع”.

واشار البيان الى ان “كنعان سيعقد مؤتمرا صحافيا فور انتهاء الجلسة، يتحدث خلاله عن أهمية القانون المنتظر محلياً ودولياً، وكان قد صرّح في الأيام الماضية ان المشروع تضمّن اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دولياً”، وأوضح أن “المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي”.

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