الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المكتب الاعلامي لوزير الاشغال: خبر رفع تعرفة السرفيس عار عن الصحة

25 - فبراير - 2021
​ميشال نجار​

​ميشال نجار​

A A A
طباعة المقال

اعلن المكتب الاعلامي ل​وزير الاشغال​ العامة والنقل ​ميشال نجار​، في بيان، ان “بعض الوسائل الإعلامية اوردت خبرا عن رفع تعرفة السرفيس الى 5000 ليرة لبنانية ابتداء من اول آذار القادم”، موضحاً ان “خبر رفع تعرفة السرفيس عار عن ​الصحة​، وفق ما أكده رئيس اتحاد نقابات ​قطاع النقل​ البري”.

ولفت الى ان “مسألة رفع التعرفة يعود إلى ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ وهي تقوم بالتنسيق مع ​رئاسة​ الاتحادات لقطاع النقل بهذا الشأن لاصار الى اتخاذ الإجراء اللازم بما يراعي وضع المواطن والازمة الاقتصادية والمالية وكذلك أوضاع ​السائقين العموميين​”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولة تبيع المطاحن هبة الطحين العراقي
    أمين سر نقابة الافران: لتكليف الجيش مهمة الاشراف على عمل المطاحن
    بسام مولوي
    بعد انهيار مبنى في طرابلس.. مولوي يتحرك
    جعجع: هنيئاً لأهل القاع صمودهم الدائم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟