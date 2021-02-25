المكتب الاعلامي لوزير الاشغال: خبر رفع تعرفة السرفيس عار عن الصحة

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، في بيان، ان “بعض الوسائل الإعلامية اوردت خبرا عن رفع تعرفة السرفيس الى 5000 ليرة لبنانية ابتداء من اول آذار القادم”، موضحاً ان “خبر رفع تعرفة السرفيس عار عن الصحة، وفق ما أكده رئيس اتحاد نقابات قطاع النقل البري”.
ولفت الى ان “مسألة رفع التعرفة يعود إلى وزارة الأشغال العامة والنقل وهي تقوم بالتنسيق مع رئاسة الاتحادات لقطاع النقل بهذا الشأن لاصار الى اتخاذ الإجراء اللازم بما يراعي وضع المواطن والازمة الاقتصادية والمالية وكذلك أوضاع السائقين العموميين”.