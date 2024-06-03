المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال حدد موعداً لإجراء انتخاباته.. متى؟

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اجتماعا برئاسة رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله، وبحضور الأعضاء”.

وبعد افتتاحه الجلسة، قدم عبد الله عرضا عن “الوضع، خصوصا الظروف الاقتصادية الصعبة”، طارحا “موضوع تحديد موعد إجراء الانتخابات العامة للمكتب التنفيذي للاتحاد”.

وأشار المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان، إلى أن “الانتخابات ستجري الخميس في 20 الحالي، من الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساء في مركز الاتحاد الوطني – الكولا – بناية الزهيري، الطابق الثالث”، وقال: “في حال عدم اكتمال النصاب، تجرى الانتخابات بمن حضر بجلسة ثانية الخميس 27 الحالي، في المكان والزمان ذاتهما”.

أضاف: “تقرر فتح باب الترشيح إلى عضوية المكتب التنفيذي، على أن يكون المرشح مستوفي الشروط القانونية ويحضر مندوب من نقابته وأن تكون النقابة سددت اشتراكاتها إلى الاتحاد، على أن يتقدم بطلب الترشيح مرفقا مع صورة عن الهوية وسجل عدلي جديد إلى أمانة السر في الاتحاد”.

وأشار إلى أن “باب الترشيح يقفل قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات”، لافتا إلى أنه “تم تكليف الرئيس وأمين السر متابعة التحضير، وتبليغ الوزارة بذلك، على ان يتم تسليم أسماء المرشحين ولائحة الشطب، بعد إقفال باب الترشيح، إلى وزارة العمل”.