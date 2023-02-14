الملف التربويّ بين بري و"اللقاء الديموقراطي".. فهل من تسوية نهائية؟

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط بحضور النائبين وائل ابو فاعور وأكرم شهيب، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب، للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والمعيشية والمطلبية، لا سيما المتصلة بالشأن التربوي.

وكشف النائب أكرم شهيب بعد اللقاء أن هناك اليوم اجتماعا في وزارة التربية بين النقابات ووزير التربية للوصول الى تسوية نهائية عل وعسى بأقرب وقت تعود الامور ويعود الطلاب الى المدارس ويأخذ المعلمين حقوقهم بهذا الظرف الصعب التي تمر فيه التربية والوطن.

ورداً على سؤال فيما إذا كان هناك بحث بموضوع الجلسة التشريعية، قال شهيب: “تكلمنا في كافة المواضيع وبالأمس في الاجتماع الذي حصل كان هناك موقف للحزب قلناه ونحن مع كل ما يسهل حقوق الناس وطلبات الناس والصعوبات التي يمر بها الإنسان في هذا الوطن المعذب نحن مع حل هذه المشاكل والمؤسسات الرسمية هي المكان الصالح”.