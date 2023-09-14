الملف التربوي على طاولة السراي... ووعد من الوزير

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا لبحث الشأن التربوي في السرايا وشارك فيه وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير المال يوسف الخليل، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وأعلن الحلبي بعد الاجتماع: “بناء على طلبنا، دعا دولة الرئيس إلى اجتماع وبحثنا في موضوع صرف سلفة الخمسة آلاف مليار ليرة لبنانية التي سبق لمجلس الوزراء أن أقرها وستدفع على ثلاث دفعات من الآن ولغاية رأس السنة. ووعدنا وزير المال بسحب أوّل 1500 مليار الأسبوع المقبل، وبحثنا أيضًا في عملية الصرف وعملة الصرف ووجهة الصرف”.

واستقبل ميقاتي المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة نتاليا كانديم والمديرة الإقليمية للصندوق في الدول العربية ليلى بكر التي أعلنت بعد اللقاء: كنا اليوم في طور النقاش بشأن مساعدة الصندوق لدولة لبنان، وأشار الرئيس ميقاتي الى عدة قضايا منها القضايا الصحية والصحة الانجابية للجميع،بغض النظر إذا كانوا لبنانيين أو ضيوف للدولة، ووعدناه أن نعمل مع كافة المؤسسات اللبنانية لمعالجة هذه القضايا.

واستقبل ميقاتي وفدًا من “منظمة فرسان مالطا”ذات السيادة برئاسة وزير التعاون الدولي والعمل الإنساني للمنظمة اليساندرو دي فرانسيس وحضور القائم بالأعمال فرانسوا أبي صعب، ومروان صحناوي، ومستشار ميقاتي السفير بطرس عساكر.

كما استقبل مفتي طرابلس الشيخ محمد أمام، ومفتي عكار الشيخ زيد بكار.

ورعى رئيس الحكومة إطلاق منصة “فرصتك” التي يساهم كل من منظمة اليونيسف والبنك الدولي في تنفيذها بهدف تعزيز توظيف الشباب في الاقتصاد الرقمي للقرن الحادي والعشرين، والمشروع مموّل من السفارة الهولندية.

شارك في الحفل وزراء التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الإعلام زياد مكاري، العمل مصطفى بيرم، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية،ممثل البنك الدولي جان كريستوف كاريه،ممثل منظمة اليونيسف في لبنان أدوار بيغبيدير، سفير هولندا في لبنان هانس بيتر وندر وود،ومنسق التنمية الاجتماعية في رئاسة مجلس الوزراء ميرفت نحاس.

وقال ممثل البنك الدولي كريستوف كاريه في كلمته: “يواجه الشباب في لبنان اليوم مشكلة أساسية في تأمين الوظائف والفرص وقد أظهرت دراسة للقوى العاملة في العام 2022 بأن معدل البطالة لدى الشباب من 15 إلى 24 عاما هي نحو 47 في المئة وهذا يشير الى ضرورة تمكين الشباب في العالم رقمي لإيجاد وظائف ومن هنا تمنح التكنولوجيا الرقمية أملا لهؤلاء الشباب”.

وأشار إلى مبادرة skilling up التي اطلقت في لبنان عام 2019 لإعداد الشباب لفرص عمل مستقبلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الرقمية. وقال: “أثرت هذه المبادرة بشكل ايجابي على أكثر من 20 ألف مستفيد من خلال مشاريع مختلفة من بينها مبادرات تدريبية حول التشفير على الإنترنت للطلاب الشباب والتدريب الرقمي لطلاب الجامعات.

وأشار ممثل منظمة اليوتيسف بيغبيدير إلى أنّ هذه المنصة أتت لمساعدة الشباب في الوقت الحرج وهي تؤمن وسائل التعليم والدورات التدريبية لتعزيز المهارات اللازمة مع تقديم التوجيه والتعليم وتحديد تطبيق كل ما يلزم للحصول على فرص عمل جيدة.

وعبر عن تقديره للشباب لافتًا إلى ما أشار إليه الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قدرة وإمكانية الشباب لتعزيز النمو في مجتمعاتهم.

وأعرب السفير فاندر وود عن سروره لاطلاق هذه المنصة المرتبطة بتوفير فرص الوظائف للشباب والحصول على التعليم والتدريب على الجودة وتوفير المهارات المطلوبة، والحصول على عمل وفرص كريمة.

وأعلن عن زيادة هولندا تمويل لبرنامج prospect ” الفرص” لدعم الحاجات الاقتصادية والتعليمية،”مشيرًا إلى أنّ لبنان يحتاج إلى بنى تحتية رقمية وأنّ ارتفاع معدل البطالة فيه يشكل تحديًا كبيرًا كما أنّ اليد العاملة وأسواق العمل بحاجة إلى مهارات جديدة.