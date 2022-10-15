الملف الحكومي.. المساعي في "إجازة"!

أبلغت مصادر سياسية مطلعة جريدة «اللواء» بأن لا جديد حكوميا، ولم يُرصد حتى أي تحرك من شأنه وضع ملف التأليف على السكة الصحيحة.

وقالت إن المساعي في اجازة والاتصالات المباشرة بين المعنيين، وإن تمت، فإن موضوع الحكومة لا يحضر وكأن أبواب الحل قد أوصدت، وإن الكلام عنه غاب باستثناء ما قاله رئيس الجمهورية أمام وزيرة خارجية فرنسا لجهة تأكيده السعي لتأليف حكومة جديدة، لا سيما أن الوقت لا يعمل لمصلحة لبنان في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها.

وهنا رأت المصادر أنه ليس معروفاً متى تطلق شارة إعادة الحياة إلى الملف في حال كان الأمر ممكناً.

وطمأنت مصادر قيادية في الثنائي الشيعي بأن الفشل في تأليف الحكومة لن يؤدي الى زعزعة الاستقرار، جازمةً بأن الوضع الامني ممسوك ولا تخوُّف من الفوضى، والرئيس عون سوف يسلم صلاحياته لحكومة تصريف الأعمال، ولكن هذا لا يلغي حتمية دخول البلد في سجال دستوري حول صلاحيات الرئيس ودور الحكومة.

واعتبرت المصادر ان التيار الحر لن يسلّم بسهولة، ولكنه وجّه رسائل طمأنة الى جهات دولية حول حرصه على الاستقرار وتطبيق الدستور.