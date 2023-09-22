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الملف الرئاسيّ سُحب من الإليزيه!

منذ 42 دقيقة
آخر تحديث: 22 - سبتمبر - 2023 8:04 صباحًا
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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علمت صحيفة “نداء الوطن” من أوساط دبلوماسية أنّ الملف اللبنانيّ سُحب من الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزيه، ليتسلمه المبعوث الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان.

ويشار إلى أنّ خلية الإليزيه ضمّت السفير السابق إيمانويل بون، ورئيس الاستخبارات الخارجية برنار إيمييه، ومستشار الرئيس الفرنسيّ لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل، إضافة إلى مسؤولين في وزارة الخارجية.

إلى ذلك، رأت مصادر “الشرق الأوسط” أن المداولات غير الرسمية التي جرى تسريبها عن الأجواء التي سادت اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، توحي بأن الدول الأعضاء فيها لا تتحرك على موجة واحدة، وأنّ التناغم بداخلها لا يزال مفقودًا، بخلاف تلك التي سادت اجتماعها في الدوحة الذي انتهى إلى إصدار بيان حُدّدت فيه المواصفات التي يُفترض أن يتحلى بها الرئيس العتيد.

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