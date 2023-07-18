الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
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الملف اللبناني على طاولة البحث بين لودريان وبن فرحان

منذ 21 دقيقة
بن فرحان و لودريان في جدّة

بن فرحان و لودريان في جدّة

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التقى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جدة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير فرنسا لدى السعودية لودفيك بوي.

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