الملف اللبناني على طاولة البحث بين لودريان وبن فرحان

بن فرحان و لودريان في جدّة

التقى وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله، في جدة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاستقبال المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير فرنسا لدى السعودية لودفيك بوي.

سمو وزير الخارجية يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان.https://t.co/MxHNvCMrYn#واس_عام pic.twitter.com/BaU93GDnT6 — واس العام (@SPAregions) July 18, 2023