الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الملك عبدالله الثاني أكد للرئيس سلام على دعم الأردن الكامل للبنان

منذ ساعتين
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان

وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
A A A
طباعة المقال

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، “دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته”.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان، إلى “أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية”.

ودعا إلى إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وعن سوريا، أكد العاهل الأردني أن أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة، لافتا إلى دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه.

وعلى صعيد المستجدات بالمنطقة، جدد تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للأهالي للحد من معاناتهم.

وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط إسرائيل الرامية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية والمنطقة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي
    وزيرة التربية تؤكد اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعياً
    وزير الزراعة نزار هاني
    وزير الزراعة تفقد مرفأ طرابلس: المستقبل واعد في ظل التنسيق القائم
    عناصر من قوى الأمن الداخلي عند نقطة تفتيش تعمل على ضبط الأمن في محافظة السويداء، سوريا، 20 يوليو/تموز 2025. رويترز
    إحباط عملية تهريب صواريخ "غراد" من سوريا إلى لبنان‎

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري
    الدكتور بيار الخوري
    ماذا يحمل إعلان ستاندرد أند بورز بشأن لبنان.. بيار الخوري يوضح!