الملك عبدالله الثاني أكد للرئيس سلام على دعم الأردن الكامل للبنان

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله رئيس الحكومة نواف سلام، “دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته”.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان، إلى “أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية”.

ودعا إلى إدامة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وعن سوريا، أكد العاهل الأردني أن أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة، لافتا إلى دعم الأردن لجهود الأشقاء السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه.

وعلى صعيد المستجدات بالمنطقة، جدد تأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للأهالي للحد من معاناتهم.

وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط إسرائيل الرامية لتوسيع نفوذها في الضفة الغربية والمنطقة.