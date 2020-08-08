الملياردير كارلوس سليم سيساعد في ترميم مرفأ وطنه الأم

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تحدث رئيس المركز اللبناني في المكسيك أمين كرم في إطار مساعدة لبنان في مقابلة مع محطّة “Noticias MVS” الإذاعية المكسيكية يوم أمس.

وقال كرم إنّ جمع التبرعات من أجل مساعدة لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية بدأ قبل الانفجار والعمل ما زال مستمراً، بحسب ما نقل موقع USA News Today.

وأوضح أنّ العمل جارٍ ضمن حملة من أجل إرسال موارد إلى مكتب الصليب الأحمر في لبنان.

وقال كرم: “هناك رجال أعمال يبحثون عن فرص لإعادة بناء مرفأ بيروت، وكارلوس سليم سيساعد في إعادة البناء”.

وكارلوس سليم من مواليد 28 يناير 1940 بمدينة مكسيكو رجل أعمال مكسيكي من أصل لبناني. يعمل في مجال الاتصالات. وهو أغنى شخص في العالم لعام 2013 حيث بلغت ثروته 73 مليار دولار أمريكي حسب قائمة أغنياء العالم لعام 2013 التي أصدرتها مجلة فوربس الأميركية. وقد احتل كارلوس سليم حلو المرتبة الأولى حسب مجلة فوربس يوم 10 مارس 2011 بثروة قيمتها 57 مليار دولار. وكذلك وحسب ما ورد عن مجلة فوربس الأمريكية عام 2012 أنّ أغنى رجل بالعالم هو كارلوس سليم حلو والذي نقدر ثروته بــ 69 مليار دولار. حيث أصبح سليم الرجل الاغنى بالعالم لثلاث سنوات على التوالي حسب ما افادت به مجلة (فوربس).