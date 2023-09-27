الممانعة تُراكم خسائرها.. وتستجرّ مقايضة لقبض الثمن!

اعتبرت مصادر بارزة في المعارضة لـ «نداء الوطن» أنّ انسحاب الرئيس نبيه بري من مبادرته، لم يترافق وعودته إلى الدستور بأن يدعو إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. وتابعت: «معنى خطوة بري الجديدة، أنه لا يريد الانتخابات الرئاسية».

واعتبرت المصادر أنّ موقف لودريان الجديد بدعوته إلى «خيار ثالث» منهيًا مسارًا طويلًا للمبادرة الفرنسية المنحازة إلى خيار فريق الممانعة، «يعني أنّ الممانعة تراكم خسائرها، إذ كانت المبادرة الفرنسية داعمة لها وانتهت إلى غير ما تريد».

المصادر قالت إنّ «الأمور صارت في مكان آخر، فاللجنة الخماسية برمتها مع خيار ثالث». وتساءلت: «لماذا لا تسمّي الخماسية الأشياء بأسمائها ولو أدى ذلك إلى وقف وساطتها، ما دامت الممانعة متمسكة بخيارها، أي ترشيح سليمان فرنجية؟»، وخلصت المصادر إلى القول: «الممانعة تستجرّ مقايضة وتدخّلًا أميركيًا لتحصل على ثمن».