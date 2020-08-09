المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي: مقترح دياب مناورة مفخخة

في الوقت الذي تمتلئ فيه شوارع بيروت بالثوّار المطالبين بتعليق المشانق لرموز السُّلطة الذين استباحوا دماء اللبنانيين كما استباحوا اموالهم، و في حين تنهال على رؤوس الأحرار قنابل الغاز و الطَّلقات القاتلة.

يطالعنا رئيس حكومة المنظومة حسان دياب بمقترح دعوة اركان السلطة الى انتخابات نيابيّة مبكرة.

يهمنا التوضيح ان هذا الطرح هو مناورة مفخخة وهو طرح مرفوض جملةً وتفصيلًا كونه وفي ظل قانون الانتخابات الحالي واستمرار هيمنة سلاح الميليشيات والمال المنهوب على كامل اجهزة الدولة ومفاصلها، لن يتمكن الشعب الحر من ان يعكس ارادته بطريقة ديمقراطية صحيحة .

لذلك ندعوا الثوار في لبنان الى التنبه لعدم الوقوع في هذا الفخ والإصرار على مطلب رحيل السلطة واركان الدولة العميقة الفاسدة بجميع رموزها، وإجراء تحقيق دولي شفاف بالجريمة المفجعة في مرفأ بيروت وفي كل جرائم السلطة السابقة التي اودت بالبلاد الى الانهيار الشامل،وتشكيل حكومة مستقلة بصلاحيات تشريعية، تؤمن مرحلة إنتقالية واضحة المعالم،والتي بدورها ستعمل على التمهيد لانتخابات نيابية شفافة برقابة دولية تعكس الارادة الشعبية المحقة.

لن تهدأ شوارعنا و لن تستريح هذه المنظومة إلى حين تحقيق مطالب الثّورة.

رحم الله شهداءنا الابرار .

المجد للثورة وللأحرار .

ولتسقط سلطة السلاح الغير الشرعي ومنظومة الفاسدين .

عاش لبنان .

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