المنتدى النسائي اللبناني يطلق "برنامج التأمين الصحي".. إليكم التفاصيل

في حفل حاشد ضم فعاليات اجتماعية وسياسية وشخصيات ومدراء مستشفيات وقائمقام عاليه ورؤساء بلديات ومخاتير واختصاصيين في مجال الرعاية الصحية، أطلق المنتدى النسائي اللبناني “برنامج التأمين الصحي” بالتعاون مع شركة UNIRISK وبالتنسيق مع شركتي العائلة للتأمين و GLOBE MED، وذلك في مجمع La Siesta السياحي.

افتُتح الحفل بكلمة لرئيسة المنتدى النسائي اللبناني زينة طلال أرسلان أكدت فيها على اهمية المشروع نظراً لأن موضوع التغطية الصحية اولوية ما بعدها اولوية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. ولفتت إلى ان مراكز المنتدى النسائي اللبناني الصحية في صوفر، بيصور وعين قنيا الجنوب تمكنت في العام المنصرم من تقديم ما يتجاوز ٢٤،٠٠٠ خدمة صحية،” غير ان هذا الواقع لا يعتبر كافياً لتغطية الحالات التي تتطلب تستدعي دخول المستشفيات، الأمر “الذي يلقي على عاتقنا مسؤولية بايجاد حلول تتجاوب مع احتياجات الناس”، مستذكرة الأمير مجيد أرسلان الذي ابتكر ونفذ في العام ١٩٧٥ فكرة التغطية الصحية على حساب وزارة الصحة والتي لا زالت سارية حتى اليوم. وقالت: “ان غاية المنتدى الوحيدة هي الصالح العام وخدمة اهلنا من خلال تسهيل التواصل مع الشركة المعنية وبمواكبة فريق عمل متخصص ومتفرغ”.

بدوره، أكد وزير السياحة والشؤون الاجتماعية السابق البروفسور رمزي المشرفية أن أكثر من نصف السكان اللبنانيين لا يستفيدون من أي تغطية صحية، مما يحد من الوصول إلى خدمات شاملة وبأسعار معقولة، حيث تنفق الأسر أكثر من 85% من دخلها على الصحة، كما أثرت الأزمة على إمكانية الحصول على الأدوية الأساسية. وقال إننا نحتاج اليوم إلى نظام تأمين صحي أكثر شمولاً وتوحيداً، مع تنفيذ تدابير لمواجهة التحديات المالية وتعزيز الاستدامة. وأعتبر إن إطلاق برنامج التأمين الصحي بالتعاون مع شركة UNIRISK للوساطة والخدمات التأمينية ليس ترفاً بل ضرورة ويضمن حصول الجميع على الرعاية الصحية دون خوف من الصعوبات المالية.

من ناحيته، تطرّق رئيس جمعية “برباره نصار” لمكافحة أمراض السرطان إلى تجربة الجمعية في هذا المجال مؤكدا على اهمية المشروع لملاقاة الحالات المرضية التي تستدعي رعاية صحية عاجلة وخاصة.

وكانت كلمة للدكتورة دينا مداح الغريب تطرّقت فيها إلى إحصاءات توزيع نفقات الرعاية الصحية حسب الجهات الضامنة في لبنان ونسبة الإنفاق الصحي إلى الناتج المحلي بالإضافة إلى مصادر الإنفاق الإجمالي على الصحة، ليختتم الحفل بكلمة لممثلة شركة UNIRISK ديما دمج باز استعرضت في سياقها مقومات البرنامج وشروط الانتساب اليه.