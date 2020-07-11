المنتديات المدعومة من الشيخ بهاء الحريري تتسلّم مكاتب “تيار المستقبل” في صيدا وصور

خطوة جديدة حققتها المنتديات المدعومة من الشيخ بهاء الحريري تمثلت بتسلم منتدى صيدا ومنتدى صور مكاتب “تيار المستقبل” في الجنوب بعد إخلائها من شاغليها، حيث سيصار الى إفتتاحهما بشكل رسمي خلال أيام .

كما بدأت الاستعدادات لافتتاح مكاتب منتدى إقليم الخروب بعد الانتهاء من تجهيزها، وهي تأتي ضمن سلسلة مكاتب للمنتديات سيجري افتتاحها في كل المحافظات والأقضية اللبنانية .

لاشك ان المنتديات تشكل الأمل لشباب لبنان ببناء دولة لطالما حلموا بها بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، حيث وصل لبنان من بعده الى وضع يرثى له، فكانت هذه المبادرة الشبابية من المجتمع المدني اللبناني التي وجدت في دعم الشيخ بهاء قوة لتثبيت خطواتها، للعمل على بناء قواعد شعبية تؤسس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها وتعيد بناء المؤسسات وحكم القانون، دولة تقوم على مبدأ فصل السلطات وإستقلال القضاء والأجهزة الأمنية، وبحصرية السلاح بيد المؤسسة العسكرية.