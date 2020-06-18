المنتديات تغيب عن الشارع وتبدأ ورشات عملها

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اطلق منتدى طرابلس اولى ورشاته التدريبية بعنوان ” مهارات التواصل”بعد إنقطاع طويل ، لمشاركة المنتديات في فعاليات ثورة ١٧ تشرين منذ انطلاقتها وبسبب الالتزام بالحجر القسري بعد تفشي وباء كورونا .

هذا وبحسب مصادر قيادية داخل المنتديات ، ستستمر ورشات العمل التدريبية لشهرين على التوالي وسيتخللها ورشات عمل إقتصادية في بيروت والمناطق بمشاركة أخصائيين في المالية العامة والاقتصاد والتشريعات المالية وصندوق النقد .

ولدى السؤال ان كانت المنتديات ستغيب عن الحراك الثوري والساحات اثناء ورشات العمل،

اجاب المصدر أن المنتديات ستكون جاهزة للمشاركة مع آخرين في الحراك السلمي لكنها تشترط حماية امنية للتظاهرات السلمية، ويعتبر المصدر أنّ هذا مطلب محق يكفله القانون ،

وحتى لا يتم إختراق التظاهرات السلمية بالمندسين الذين عادةً ما تستخدمهم احزاب السلطة من اجل إلصاق عمليات التخريب بالثوار السلميين .

تمامًا كما حاول البعض إلصاق تهمة تخريب وسط بيروت التجاري ومؤسسات طرابلسية بالمنتديات لإبعاد التهمة عن انصار الميليشيات المعروفة المنشأ والهوية والاهداف .