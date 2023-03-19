المنخفض الجويّ مستمر.. أمطار وثلوج ورياح نشطة

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر اليوم وغدًا ويترافق مع أمطار وثلوج على الجبال، وينكفئ يوم الثلاثاء لتعود درجات الحرارة إلى الارتفاع. ومن المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج الـ ١٣٠٠ متر إلى ١٤٠٠ متر (من دون تراكم أو تراكم خفيف) بين ليل الأحد والإثنين.

تفاصيل طقس اليوم:

الجو غائم وممطر بغزارة أحيانًا مع عواصف رعدية، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر نهارًا وتلامس ١٣٠٠متر ~ ١٤٠٠ متر بين الليل وفجر الإثنين. الحرارة ساحلاً ١١ و١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٤ و١٠ درجات. الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: طقس غير مستقر وتتساقط أمطار متقطعة ومحلية وثلوج على الـ١٣٠٠متر ~ ١٤٠٠ متر فجرًا، ثم على الـ١٦٠٠ متر نهارًا، ودرجات الحرارة تتراوح بين ١٢ و١٧ درجة ساحلًا، بين ٤ و١١ درجة بقاعًا، وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.

الثلاثاء: طقس يميل نحو الاستقرار فيما الجو غائم جزئيًا مع احتمال خفيف لبعض الزخات المطرية، ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و١٩ درجة ساحلًا، بين ٣ و١٣ درجة بقاعًا، وبين ٥ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر. فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س.