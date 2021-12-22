المنخفض الجوي باقٍ.. إلى متى؟

يسيطر على لبنان منخفض جويّ مصحوب بكتل هوائية رطبة وباردة، ممطر احيانا ومثلج على الجبال، ويستمر لغاية مساء يوم الجمعة، ثم يستقر الطقس يوم السبت.
وفي تفاصيل طقس الايام المقبلة:
الاربعاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٦ درجة بقاعا بين ٣ و ١٠ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٣ و ٨ درجة
٢- الجو : غائم وممطر احياناً الثلوج على ١٦٠٠ متر
٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة ٢٥ – ٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa
6- الرؤية تسوء احيانا
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة
الخميس: طقس بارد وغير مستقر مع امطار خفيفة احياناً وثلوج خفيفة على ١٣٠٠م ~ ١٤٠٠م فيما الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و٧ درجات وبقاعا بين صفر و ٩ درجات فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
الجمعة: طقس بارد وغير مستقر مع امطار خفيفة احياناً وثلوج خفيفة على ١٣٠٠م ~ ١٤٠٠م فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ٩ و١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و ٧ درجات وبقاعا بين صفر و ٩ درجات فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س، ينحسر المنخفض الجوي مساء مع عودة الاستقرار التام ليل الجمعة السبت ويتحول الجو الى قليل السحب مع تشكل الجليد بقاعاً وعلى ١٢٠٠ متر فجراً