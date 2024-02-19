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المنخفض الجوي في لبنان إلى انحسار.. إليكم توقعات الطقس

منذ ساعتين
طقس لبنان

طقس لبنان

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة نهارا وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: ينحسر تدريجيا تأثير المنخفض الجوي اعتبارا من بعد ظهر اليوم الاثنين حيث يتجه جنوب شرق تركيا، ويبقى الطقس متقلبا بشكل محدود حتى صباح يوم الأربعاء حيث يتحول الى مستقر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ومن المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر، تخف حدة الأمطار تدريجيا ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار خفيفة متفرقة نهارا وفي الفترة المسائية في المناطق الجنوبية والشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا وضباب محلي على المرتفعات وتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، وترتفع درجات الحرارة خلال النهار ويستقر الطقس تدريجيا ويتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر ليلا.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية بخاصة جنوب البلاد وفي الداخل.

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