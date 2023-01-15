المنخفض الجوي مستمرّ.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء غد الإثنين، يتخلله أمطار متقطعة ومحلية مع استقرار في الحرارة وتساقط ثلوج على الـ ١٦٠٠ متر.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: غير مستقر غائم مع أمطار متفرقة بخاصة بعد الظهر، وثلوج على ١٦٠٠ متر، والحرارة تتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلًا، وبين ٢ و١٠ بقاعًا، وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: مستقر نسبيًا وغائم إجمالاً واحتمال رذاذ محلي، والحرارة تتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلًا، وبين ٢ و١١ بقاعًا، وبين ٥ و١٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.