الأحد 22 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 15 يناير 2023 |
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المنخفض الجوي مستمرّ.. كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

منذ ساعة واحدة
الطقس

الطقس

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ما زال المنخفض الجوي يؤثر على لبنان ويستمر لغاية مساء غد الإثنين، يتخلله أمطار متقطعة ومحلية مع استقرار في الحرارة وتساقط ثلوج على الـ ١٦٠٠ متر.

في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الإثنين: غير مستقر غائم مع أمطار متفرقة بخاصة بعد الظهر، وثلوج على ١٦٠٠ متر، والحرارة تتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلًا، وبين ٢ و١٠ بقاعًا، وبين ٣ و٩ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: مستقر نسبيًا وغائم إجمالاً واحتمال رذاذ محلي، والحرارة تتراوح بين ١٠ و١٨ ساحلًا، وبين ٢ و١١ بقاعًا، وبين ٥ و١٢ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

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