المنخفض الجوي مستمر حتى الاثنين.. إليكم توقعات الطقس

يتأثّر لبنان بمنخفض جويّ ضعيف الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا، ويستمرّ لغاية يوم الاثنين مع استقرار بدرجات الحرارة، واحتمال خفيف لبعض الامطار احياناً، ليعود الطقس الى استقراره التام بدءًا من الثلاثاء المقبل مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الجمعة:

– الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٢ ساحلا وبين ١٠ و ٢١ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر.

-الجو : متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٤٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا.

– الرياح : جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.

– الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪؜.

– الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa.

– الانقشاع : جيد.

– حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٠.

السبت:

متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٣٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.

الاحد:

متقلب وغائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال ٦٠٪؜ لتساقط امطار محلية نهارا والحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا وبين ١٠ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.