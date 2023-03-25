المنخفض الجوي مستمر حتى مساء الاحد

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أنّ يكون الطقس غداً غائمًا صباحًا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا وثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق. تخف الأمطار تدريجًا ابتداء من فترة بعد الظهر وتنحسر ليلاً فيتحوّل إلى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: ما زال تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا المصحوب بكتل هوائية باردة يرافقها رياح ناشطة وأمطار متفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. ويستمر حتى مساء الأحد.

معدل درجات الحرارة لشهر آذار من ١٤ إلى ٢٢ مئوية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم غائم إجمالاً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ومن دون تعديل على الساحل ورياح ناشطة. تتساقط أمطار محلية متفرقة حيث يتوقع أن تشتد غزارتها ليلاً مع حدوث برق ورعد وثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق ليل السبت/صباح الأحد. يتكون الضباب على المرتفعات بشكل كثيف ونُحذّر من سوء الرؤية.

الأحد: غائم صباحًا مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصًا في المناطق الجبلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا وثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق. تخف الأمطار تدريجًا ابتداء من فترة بعد الظهر وتنحسر ليلاً فيتحوّل إلى غائم جزئيًا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيًا بالإجمال مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة كما يستمرّ تكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيًا بالإجمال مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة (٣٥ كلم/س) تشتد أحيانًا لتصل إلى ما يُقارب (٦٥ كلم/س) خصوصًا في المناطق الشمالية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، كما يستمرّ تشكل الضباب على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 إلى 25 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 22 درجة، في الداخل من 11 إلى 23 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س تشتد احيانا لتقارب 50 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانًا مع تساقط الامطار وتكوّن الضباب على المرتفعات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٥ و٩٠%.

– حال البحر: مائج (ارتفاع الموج 1.2 متر) حرارة سطح الماء: ١٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٥٧ ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: ٠٥:٣٧ ساعة غروب الشمس: ١٧:٥٣.