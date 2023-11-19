المنخفض الجوي مستمر والثلوج تلامس هذا الارتفاع... اليكم طقس الأيام المقبلة

بدأ منخفض جوي عاصف وبارد بالتاثير على لبنان فجر اليوم ويستمر غدا الاثنين بأقل حدة من ناحية غزارة الامطار قبل أن ينكفئ الثلاثاء. هذا المنخفض يحمل معه رياح قوية تلامس الـ٨٠ كم/س مع انخفاض بدرجات الحرارة وامطار غزيرة الى غزيرة جدا، وتشكل للسيول، بالاضافة الى عواصف رعدية وثلوج تحت عتبة الـ ٢٠٠٠متر بين مساء ليل الأحد وصباح غد الاثنين.

تفاصيل طقس الأحد:

١- الحرارة: بين ١٤ و ٢٠ ساحلا وبين ٦ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٤ على الـ ١٠٠٠ متر

٢- الجوّ: عاصف وممطر بغزارة (غزيرة جداً احياناً) مع تشكل للسيول وبرق ورعد فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية صباحاً ٢٥٠٠متر وتتدني تدريجيا لتطال ١٧٠٠~١٨٠٠م ليلا

٣- الرياح: جنوبية غربية قوية خاصة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٦٠ و ٨٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٧٠ و ٩٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٣ hpa

٦- الرؤية: سيئة خاصة جبلاً بسبب الضباب

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

طقس بداية الأسبوع:

-الاثنين : طقس غير مستقر وممطر بغزارة فجراً (غزيرة جداً احياناً) مع تشكل للسيول وبرق ورعد. تعود وتخف حدّة الامطار نهاراً وتصبح متقطعة وخفيفة اجمالاً وتتساقط الثلوج صباحاً على الجبال ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠ متر. الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٤ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٧ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة خاصة شمالا وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.

-الثلاثاء: يتحول الطقس الى مستقر مع انكفاء المنخفض الجوي فيما الجو يكون غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي : بين ١٤ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.