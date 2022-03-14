المنخفض الجوي مستمر.. والثلوج ستلامس الـ500 متر

يسيطر على لبنان منخفض جوي مصحوب برياح شمالية قطبية، ويستمر لغاية يوم الاربعاء من حيث البرودة التي ستشتد اليوم وغدا الثلاثاء، وستلامس الـ٥٠٠ متر، وتبدأ الرياح القطبية بالانحسار يوم الخميس لكن من غير المتوقع عودة الاستقرار الكلي من ناحية الامطار هذا الاسبوع.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٤ و ٩ درجات بقاعا بين -٤ و ٢ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٣ و ٢ درجات

٢- الجو : غائم وممطر احيانا ومثلج على الـ٥٠٠ متر وفي البقاع، ونحذر من تشكل الجليد على الجبال

٣- الرياح : جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ١٠٠ ٪

٥- الضغط الجوي مستقر ويسجل ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية سيئة خصوصا على الجبال بسبب الضباب

٧- البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

الثلاثاء : غير مستقر بارد وممطر مع تشكل ضباب على الجبال فيما تتساقط الثلوج على ٥٠٠ متر وفي البقاع، الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ٤ و ٩ درجات ساحلا وبين -٥ و ٣ بقاعاً وبين -٣ و ٢ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، نحذر من تشكل الجليد على الجبال.

الاربعاء: تقلب بارد وغائم مع تشكل ضباب على الجبال وتساقط امطار متقطعة ومتفرقة فجرا، الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح بين ٥ و ١٢ درجة ساحلا وبين -٣ و ٣ بقاعاً وبين -٢ و ٤ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س، ونحذر من تشكل الجليد على الجبال.