المنخفض الجوي مستمر.. والعاصفة في الـ"ويك إند" تشتدّ

يؤثر على لبنان منخفض جوي يترافق مع كتل هوائية رطبة جدا لغاية صباح الاحد بطقس غير مستقر مع اشتداد الامطار في بعض المناطق وتدن بدرجات الحرارة بين اليوم بعد الظهر وغدا فيما الثلوج تتساقط على الجبال. كما يتوقع منخفض جوي آخر بفعالية عالية وطقس بارد ظهر الاثنين ويستمر لأيام عدة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٧ درجة بقاعا بين ٥ و١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ٩ درجة
٢- الجو: غائم وتتساقط امطار رعدية متقطعة غزيرة في بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٧٠٠متر نهارا والـ ١٥٠٠متر ليلاً
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة ٢٠ – ٥٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠ ٪
٥- الضغط الجوي: ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية متوسطة تسوء خصوصا على الجبال
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين اليومين المقبلين على الشكل التالي:
السبت: طقس غير مستقر مع امطار رعدية غزيرة وثلوج تلامس الـ ١٥٠٠ متر فجرا ثم على الـ ١٦٠٠متر نهارا والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة وبقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و٩ درجة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة من ٣٠ الى ٤٠كم/س.
الأحد: يتحول الطقس الى مستقر والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و١٧ درجة وبقاعا بين ٥ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و١١ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية من ٣٠ الى ٧٠كم/س.