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المنخفض الجوي مستمر.. والعاصفة في الـ"ويك إند" تشتدّ

17 - ديسمبر - 2021
امطار

امطار

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يؤثر على لبنان منخفض جوي يترافق مع كتل هوائية رطبة جدا لغاية صباح الاحد بطقس غير مستقر مع اشتداد الامطار في بعض ‏المناطق وتدن بدرجات الحرارة بين اليوم بعد الظهر وغدا فيما الثلوج تتساقط على الجبال. كما يتوقع منخفض جوي آخر بفعالية عالية ‏وطقس بارد ظهر الاثنين ويستمر لأيام عدة‎.‎
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تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي‎:‎

‏١‏‎- ‎الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٧ درجة بقاعا بين ٥ و١٢ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٦ و ٩ درجة

‏٢‏‎- ‎الجو: غائم وتتساقط امطار رعدية متقطعة غزيرة في بعض المناطق فيما تتساقط الثلوج على الـ ١٧٠٠متر نهارا والـ ١٥٠٠متر ‏ليلاً

‏٣‏‎- ‎الرياح: جنوبية غربية نشطة ٢٠ – ٥٠ كم/س‎ ‎

‏٤‏‎- ‎الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٩٠ ٪‏

‏٥‏‎- ‎الضغط الجوي: ١٠١٤‏‎ hpa

‏٦‏‎- ‎الرؤية متوسطة تسوء خصوصا على الجبال

‏٧‏‎- ‎البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة‎.‎

تفاصيل طقس اليومين اليومين المقبلين على الشكل التالي‎:‎

السبت: طقس غير مستقر مع امطار رعدية غزيرة وثلوج تلامس الـ ١٥٠٠ متر فجرا ثم على الـ ١٦٠٠متر نهارا والحرارة تنخفض ‏وتتراوح ساحلا بين ١٠ و١٦ درجة وبقاعا بين ٣ و١١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٤ و٩ درجة فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة ‏من ٣٠ الى ٤٠كم/س‎.‎

الأحد: يتحول الطقس الى مستقر والحرارة تتراوح ساحلا بين ١٢ و١٧ درجة وبقاعا بين ٥ و١٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٦ ‏و١١ درجة فيما الرياح جنوبية غربية قوية من ٣٠ الى ٧٠كم/س‎.‎

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