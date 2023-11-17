الجمعة 3 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 17 نوفمبر 2023 |
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المنخفض الجوي يقترب.. هل يلبس لبنان ثوبه الأبيض؟!

منذ 14 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس رطب ومتقلب على لبنان، اليوم والسبت مع احتمال تساقط أمطار محلية واستقرار في درجات الحرارة، على أن يظهر منخفض جويّ عاصف وبارد الأحد ويستمر حتى الإثنين، لكن بحدّة أقل، ويحمل معه رياحًا قوية تلامس ٨٠ كم/س وانخفاضًا في درجات الحرارة وأمطارًا غزيرة، وتتساقط الثلوج تحت عتبة الـ ٢٠٠٠ متر بقليل، بين مساء الأحد وصباح الإثنين.

في تفاصيل طقس اليوم واليومين المقبلين:

الجمعة: متقلب غائم إجمالًا مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية، الحرارة: بين  ١٦ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر. فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س.

السبت: غائم إجمالًا مع تشكل ضباب وتتساقط أمطار محلية والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ١٦ و٢٣ درجة ساحلًا وبين ٨ و٢٠ بقاعًا وبين ١٢ و١٨ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة إجمالًا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

الأحد: يتحول الطقس إلى غير مستقر وممطر بغزارة (غزيرة جدًا أحيانًا) مع تشكل السيول وبرق ورعد، فيما تتساقط الثلوج على الجبال العالية صباحًا ٢٤٠٠ متر وتتدنى تدريجيًا لتطال ١٨٠٠ متر ليلًا، والحرارة تنخفض نسبيًا وتتراوح بين ١٥ و٢٠ درجة ساحلًا وبين ٦ و١٦ بقاعًا وبين ٨ و١٤ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية إجمالًا وسرعتها بين ٣٠ و٨٠ كم/س.

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