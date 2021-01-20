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المنخفض الجوي ينحسر مساءً... ولكن الطقس قارس البرودة

20 - يناير - 2021
آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 9:50 صباحًا
الطقس

الطقس

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يستمر تأثير العاصفة اليوم بطقس ممطر ورياح شمالية قوية فيما تتساقط الثلوج على 800م 900م على أن ينحسر المنخفض مساءً مع عودة الاستقرار وطقس قارس البرودة وجليد على الجبال حتى المتدنية منها.

تفاصيل طقس اليوم:

1- الحرارة ساحلاً بين 6 و 12 درجة، بقاعا بين -4 و 4 درجة وعلى الـ 1000م بين -1 و 4 درجة
2- الجو ممطر مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على 800م
3- الرياح شمالية قوية 60كم/س
4- الرطوبة السطحية ساحلا 95??
5- الضغط الجوي 1020 hpa
6- الرؤية سيئة محليا
7- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: تنحسر العاصفة والطقس بارد وقليل السحب فيما الحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلا بين 7 و 12 درجة، بقاعاً بين -4 و 4 درجات وعلى الـ 1000م بين -2 و 3 درجات ويتشكل الجليد على الجبال المتدنية وفي البقاع.

الجمعة: طقس مستقر بارد وقليل السحب فيما الحرارة تكون على الشكل التالي : ساحلا بين 7 و 15 درجة، بقاعاً بين -4 و 7 درجات وعلى الـ 1000م بين -2 و 6 درجات ويتشكل الجليد على الجبال المتدنية وفي البقاع.

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