المنسقة الخاصة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت تصل إلى لبنان

وصلت بعد ظهر (السبت 1-6-2024) الى بيروت جينين هينيس-بلاسخارت، المعينة حديثا في منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان وذلك لتولي مهام منصبها الجديد. ستشغل السيدة هينيس-بلاسخارت منصب رئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL).

وفور وصولها، أعربت المنسقة الخاصة الجديدة عن تشرفها بمواصلة تمثيل الأمم المتحدة عبر تولّيها منصبها في بيروت، مضيفةً: “في سبيل خدمة السلام والأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة خلال هذه الفترة الحرجة، أتطلع إلى التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية وجميع الشركاء في لبنان والمجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ القرار 1701 (2006).”

كان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن عن تعيين السيدة هينيس-بلاسخارت، الهولندية الجنسية، في 20 أيار/مايو وذلك بعد أن شغلت منصب الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) لعدة سنوات (2018-2024).

وتتمتع السيدة هينيس-بلاسخارت بخبرة تزيد على 25 عاماً في مجالات الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط، فقبل انضمامها للأمم المتحدة، شغلت منصب وزيرة الدفاع في هولندا (2012-2017). كما كانت عضوا في مجلس النواب الهولندي (2010-2012) والبرلمان الأوروبي (2004-2010). بالإضافة الى ذلك عملت السيدة هينيس-بلاسخارت لدى المفوضية الأوروبية في بلجيكا ولاتفيا، وكذلك في مدينة أمستردام وفي القطاع الخاص.