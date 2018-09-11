أشارت مراجع سياسية مواكبة للتطورات الداخلية والاقليمية إلى انّ موضوع إدلب حساس جداً، وانّ اللافت فيه كان ما صدر عن الامم المتحدة امس من تحذير ممّا سمّته “مأساة إنسانية” في حال اندلعت الحرب هناك. وربطت هذه المراجع بين هذا التحذير الأممي وبين تغريدة الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأخيرة بهذا المعنى. وأبدت خشيتها من “ان تكون الاوضاع متجهة نحو تطورات دراماتيكية خطيرة”. واشارت الى انّ مراجع لبنانية مسؤولة باتت تملك معطيات مصدرها بعض عواصم القرار الكبرى، ومفادها انّ موسكو “اقتربت من تحديد الساعة الصفر لإطلاق العملية العسكرية الكبرى في إدلب”.

وحذّرت هذه المراجع عبر “الجمهورية” من “انّ هذه المسألة لن تكون تداعياتها ونتائجها منحصرة بالساحة السورية”. ودعت الى رصد ردود الفعل الاميركية والغربية والاسرائيلية، وقالت: “المنطقة في قلب النار”.

وفي ضوء هذه التطورات أكد مرجع لـ”الجمهورية”: “انّ على لبنان ان يشكّل حكومته في اقرب وقت ليس لينأى بنفسه فقط عن نزاعات المنطقة، بل لينأى بنفسه عن نار المنطقة”.

المصدر صحيفة الجمهورية