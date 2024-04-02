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المهندسون المتقاعدون بدأوا اعتصامهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم

منذ دقيقتين
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بدأ اليوم المهندسون المتقاعدون اعتصامهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم من “تحسين الراتب التقاعدي بما يتناسب مع مستوى العيش الكريم وتخفيض رسوم الاستشفاء”.

وطالبوا في بيان، “ادارة الصندوق التقاعدي بدراسة اقتراحاتهم لزيادة دخل الصندوق التقاعدي مما يؤدي بالتالي إلى رفع المعاش المقترح في الموازنة المقترحة”.

وأشاروا الى انهم التقوا “النقيب وامين سر لجنة الصندوق وعضو اللجنة المهندس ربيع حسن في مكان الاعتصام مع تكرار عرض مطالبنا المحقة والمشروعة ولن نستكين حتى إعادة دراسة الاقتراحات لتحقيق مطالبنا المحقة، ونحن بدورنا سوف نستمر بهذا التحرك وكافة السبل يوميا دون كلل او ملل”، وناشدوا “ادارة الصندوق التقاعدي ومجلس النقابة الاهتمام بدراسة مقترحاتنا وتحقيق مطالبنا المشروعة،  كما نطالب زملاءنا المهندسين بالإضافة للمرشحين الجدد بالتضامن مع مطالبنا المحقة والمشروعة وشكرا للمؤازرة”.

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