المهندس رامي ينضم لقافلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت

توفي المهندس رامي فواز اليوم الثلاثاء، لينضم الى قافلة شهداء إنفجار 4 آب، جراء تداعيات إصابته بتفجير المرفأ.

وكان فواز الاربعيني، توفي متأثراً بجراحه بعد أن سقط لوح زجاج على رأسه إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.

ويبلغ فواز 48 عاماً، وهو أب لطفلين في الثالثة والخامسة من العمر.

وفاة فواز تأتي بعد 2 شهراً تقريباً على كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020، بمقتل أكثر من مئتي شخص بينهم عدد من موظفي غرفة التحكم، وإصابة أكثر من 6500 شخص آخرين بجروح، كما ألحق الانفجار أضرارا جسيمة بالمرفأ وعددا من أحياء العاصمة.

الجدير ذكره أن الحكومة اللبنانية، كلّفت الخميس الماضي، مجلس الإنماء والإعمار، للإشراف على عملية هدم صوامع الحبوب التي تضررت بشدة جراء انفجار مرفأ بيروت المروع، متجاهلة بذلك نداءات أهالي الضحايا ومنظمات بتحويلها إلى نصب تذكاري.